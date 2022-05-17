Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей в течение 10 лет, передает во вторник корр. ТАСС из суда.

«Суд установил: Маркелов совершил дачу взятки должностному лицу лично организованной группой в особо крупном размере», — сказал судья Сергей Артемов, оглашая приговор. Получателем взятки по делу проходит Дмитрий Захарченко.