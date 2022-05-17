80% обладателей сим-карт, уехавших из РФ после начала СВО, вернулись в страну — Шадаев
15:12 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 80% обладателей сим-карт российских операторов связи, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно в страну. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«В конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи, нашей большой четверки, <…> сколько сим-карт <…> уехало с начала специальной военной операции, и сколько из них вернулось. <…> Цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, <…> вернулись в страну», — сообщил министр. Шадаев добавил, что ИТ-специалисты составляют значимую часть этой аудитории.
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