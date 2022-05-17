Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. Трансляция с заседания велась на сайте законодательного органа.

188 депутатов проголосовали за, 8 выступили против подачи заявки на членство в НАТО.