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НОВОСТИ

Никакую работу по присоединению Южной Осетии Россия не ведет - Песков

20:36 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики».

«Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал представитель Кремля.

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