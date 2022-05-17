Никакую работу по присоединению Южной Осетии Россия не ведет - Песков
20:36 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментируя решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики».
«Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал представитель Кремля.
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