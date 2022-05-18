Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сообщил еврокомиссар Джентилони

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Об этом сказал в среду в эфире канала «РАИ-ньюс-24» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал Джентилони.