0
0
0
НОВОСТИ

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован, сообщил еврокомиссар Джентилони

17:40 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Об этом сказал в среду в эфире канала «РАИ-ньюс-24» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выразив надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал Джентилони.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 18.05.2022
Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов
0
107
12:32 18.05.2022
ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева
0
143
12:05 18.05.2022
Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
0
147
12:00 18.05.2022
Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
0
154
10:20 18.05.2022
Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров» — источник
0
173
09:20 18.05.2022
В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев
0
176
17:12 17.05.2022
ВС РФ рассеяли два механизированных батальона ВСУ при попытке контратаки с их стороны
0
368
13:32 17.05.2022
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"
0
411
13:05 17.05.2022
Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ
0
379
12:00 17.05.2022
Из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый — Штаб ДНР
0
405

Возврат к списку