Один человек погиб при последней атаке ВСУ на Теткино в Курской области — губернатор

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб во время последней атаки со стороны Украины на поселок Теткино в Курской области, также есть раненые. Об этом сообщил в четверг утром губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, по предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Как отметил Старовойт, по спиртзаводу было нанесено несколько ударов.

«Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — сообщил губернатор.

По его словам, сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Повреждены несколько домов. Также есть сведения о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы работают на месте происшествия, отметил глава региона.

Поселок Теткино Глушковского района находится на границе с Украиной. Он уже более пяти раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Последний раз разрушения от ударов ВСУ были зафиксированы 18 мая.