Илон Маск заявил, что будет голосовать за республиканцев

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск поддержит республиканцев на будущих выборах в США. О своём решении предприниматель сообщил в Twitter.

Он написал, что ранее поддерживал демократическую партию США, потому что они «в большинстве своём были партией добра». Сейчас политика демократов изменилась, считает миллиардер.

«Они стали партией разобщения и ненависти, так что я более не могу поддерживать их и проголосую за республиканцев», — написал Маск.

Он также посоветовал следить за «грязной» кампанией, которую теперь развернут против него политики. Говорит Москва