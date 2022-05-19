Илон Маск заявил, что будет голосовать за республиканцев
12:05 19.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Илон Маск поддержит республиканцев на будущих выборах в США. О своём решении предприниматель сообщил в Twitter.
Он написал, что ранее поддерживал демократическую партию США, потому что они «в большинстве своём были партией добра». Сейчас политика демократов изменилась, считает миллиардер.
«Они стали партией разобщения и ненависти, так что я более не могу поддерживать их и проголосую за республиканцев», — написал Маск.
Он также посоветовал следить за «грязной» кампанией, которую теперь развернут против него политики. Говорит Москва
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