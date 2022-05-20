Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 руб., евро — ниже 60

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи опустился ниже 58 руб. впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 руб. впервые с апреля 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:00 мск, курс доллара терял 6,7%, опускаясь до 57,76 руб. Курс евро опускался до 59,79 руб. (-7,15%).

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 9,5 коп. и составил 62 руб. Курс евро снизился на 60,5 коп. и составил 63,7975 руб.