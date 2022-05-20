Идею воссоздания пионерии поддерживают 38% россиян - опрос

12:05

Идею о возрождении пионерии поддерживают 38% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По данным опроса, 32% респондентов высказались против данной идеи. При этом о необходимости наличия в России детско-юношеского движения заявляют более половины опрошенных (59%). RT

