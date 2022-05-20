В РФ создан штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса — Хуснуллин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий, будет вестись в штабном режиме. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — сообщил он.