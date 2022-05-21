Глава МИД Италии рассказал о плане урегулирования на Украине

10:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предлагаемый Италией план мирного урегулирования на Украине предполагает привлечение как можно более широкого числа игроков через создание международной группы содействия с участием ООН, ЕС и ОБСЕ. Об этом рассказал в опубликованном в субботу в газете «Стампа» интервью министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

«Первостепенной задачей представляется создание общего консенсуса вокруг основополагающего принципа [урегулирования]. В центре проекта — международная группа содействия, в которой центральными участниками будут ООН, ЕС и ОБСЕ. Это позволит привлечь разные страны, такие как Турция и Индия, например. Мы отталкиваемся от другого принципа, поскольку до сих пор посреднические попытки предпринимались отдельными государствами. Мы же говорим, что необходимо участие крупнейших международных институтов, чтобы достичь поставленных целей», — сказал Ди Майо. Первой из них он назвал достижение локальных перемирий. «Затем необходимы полное прекращение огня, работа над нейтральностью [Украины] и, наконец, мирный договор», — указал министр.