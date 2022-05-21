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Делегаты из пяти стран покинули заседание в рамках встречи министров стран АТЭС

10:40 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Данную информацию в субботу подтвердил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.

«Да, — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. — Я могу подтвердить, что это правда». Ранее агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники информировало, что представители пяти стран стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления российского министра. Данное решение было принято в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.

Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась в субботу в Бангкоке. В посольстве РФ в Таиланде корр. ТАСС сообщили, что Решетников участвует в мероприятии очно.

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