Иммунолог предложил задуматься о возобновлении в РФ вакцинацию от натуральной оспы

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.



Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, проводившейся в стране до 1980 года. Как отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, специальной вакцины от оспы обезьян нет, но от этой инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы.



«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сказал Жемчугов, отметив, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.



