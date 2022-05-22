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Иммунолог предложил задуматься о возобновлении в РФ вакцинацию от натуральной оспы

11:50 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, проводившейся в стране до 1980 года. Как отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, специальной вакцины от оспы обезьян нет, но от этой инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы.

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы. Это как заранее подстелить соломку», — сказал Жемчугов, отметив, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

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