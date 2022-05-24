РФ воспримет как угрозу вхождение Швеции и Финляндии в НАТО и отреагирует на это — Совбез
12:20 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва обязана будет отреагировать на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, которое является прямой угрозой безопасности для РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушева в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».
«В случае расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — сказал он.
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