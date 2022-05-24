Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на санкции и помощь Киеву от Запада — Шойгу
13:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция РФ на Украине будет продолжена до полного выполнения ее задач, несмотря на санкции и масштабную помощь Киеву со стороны Запада. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сообщил он.
НОВОСТИ
- 14:32 24.05.2022
- Сербская православная церковь признала автокефальность македонской церкви
- 14:12 24.05.2022
- Путин подписал указ о снижении до 50% требования по продаже валютной выручки экспортерами
- 14:00 24.05.2022
- Свердловские депутаты разрешили губернатору избираться бессрочно
- 13:20 24.05.2022
- Песков, комментируя увольнение дипломата РФ в ООН из-за СВО, заявил, что «он против нас»
- 13:05 24.05.2022
- В Москве выявили 172 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 24.05.2022
- Украина «изгнала бы нацистскую нечисть» сама, если бы оставалась самостоятельной страной - Патрушев
- 12:32 24.05.2022
- УПЦ обвинила ПЦУ в попытке захвата Киево-Печерской лавры
- 12:20 24.05.2022
- РФ воспримет как угрозу вхождение Швеции и Финляндии в НАТО и отреагирует на это — Совбез
- 12:05 24.05.2022
- В районе Авдеевки, Горловки и Марьинки идут тяжелые бои против ВСУ — Басурин
- 12:00 24.05.2022
- В России выявили 3 785 случаев ковида за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать