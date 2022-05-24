Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на санкции и помощь Киеву от Запада — Шойгу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция РФ на Украине будет продолжена до полного выполнения ее задач, несмотря на санкции и масштабную помощь Киеву со стороны Запада. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сообщил он.