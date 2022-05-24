Дискриминации русской культуры в Германии нет - посольство ФРГ
17:32 24.05.2022 Источник: НГ-Online
Посольство Германии в Москве сообщает, что какой-то дискриминации российской культуры в ФРГ нет. «Часто утверждается, что в настоящее время в Германии существует дискриминация в отношении русской культуры, - говорится в письме посольства в редакцию «НГ». - Однако реальность показывает обратное.
К примеру, в предстоящие выходные берлинская публика стоит перед непростым выбором: во Дворце Глинике 28 и 29 мая исполнят «Времена года» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского, в те же дни «Спящая красавица» Чайковского прозвучит в Немецкой опере, а «Шесть романсов» Рахманинова - в Зале гобеленов музея Боде. В Берлинском Дойчес Театер в выходные дают германо-российский спектакль «Декамерон» - совместный проект, поставленный в сотрудничестве с московским «Гоголь-центром».
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