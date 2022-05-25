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НОВОСТИ

Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36% - опрос

10:05 25.05.2022 Источник: Lenta.ru

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters/Ipsos.

Согласно результатам исследования, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения за все время Байдена на посту.  Lenta.Ru

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