Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36% - опрос

10:05 Источник: Lenta.ru

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters/Ipsos.

Согласно результатам исследования, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения за все время Байдена на посту. Lenta.Ru

