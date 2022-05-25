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Финального обсуждения новых санкций против РФ пока не ожидается — источник в кабмине ФРГ

17:00 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ермания поддерживает принятие шестого пакета санкций против РФ, но с пониманием относится к «особенной ситуации» в некоторых странах ЕС. Об этом заявил в среду журналистам источник в кабмине ФРГ.

«Окончательного обсуждения по шестому пакету пока не предусмотрено, — сказал источник. — Германия выступает за то, чтобы он был принят, но мы понимаем, что в определенных странах сложилась особенная ситуация».

Внеочередной саммит ЕС пройдет 30–31 мая.

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго.

Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

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