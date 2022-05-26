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Путин предупредил, что воровство чужих активов никогда не доводит до добра

15:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — предупредил он.

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