Путин не увидел проблем в переезде некоторых IT-специалистов из РФ в Армению

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не видит проблемы в том, что в Армению переехали некоторые отечественные специалисты в IT-сфере.

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме, глава российского государства рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что «часть айтишников [из России] переехала в Армению». «Ну переехала, и слава богу, пусть работают», — заметил Путин.

При этом он считает, что такая ситуация является для РФ «в известной степени вызовом». «Мы должны создавать лучшие условия», — пояснил Путин.