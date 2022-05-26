Путин не увидел проблем в переезде некоторых IT-специалистов из РФ в Армению
16:32 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не видит проблемы в том, что в Армению переехали некоторые отечественные специалисты в IT-сфере.
Выступая на первом Евразийском экономическом форуме, глава российского государства рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что «часть айтишников [из России] переехала в Армению». «Ну переехала, и слава богу, пусть работают», — заметил Путин.
При этом он считает, что такая ситуация является для РФ «в известной степени вызовом». «Мы должны создавать лучшие условия», — пояснил Путин.
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