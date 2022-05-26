Торговый порт Мариуполя может заработать уже в ближайшие дни - Пушилин

18:45 Источник: Интерфакс

Порт Мариуполя может быть открыт для приема и отправки грузов в ближайшие дни, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", - сказал Пушилин на пленарном заседании форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" Единой России.

По его словам, порт должен стать транспортным хабом для строительных материалов, поставляемых в республику для восстановления пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов, контролируемых ДНР.