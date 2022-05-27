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Великобритания выступает за поставку Украине реактивных систем залпового огня — Джонсон

13:20 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании считает необходимым поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Об этом в пятницу заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в интервью агентству Блумберг.

По его мнению, РСЗО позволят Украине «защититься от <…> российской артиллерии». Джонсон также призвал союзников Лондона поставить данный тип вооружений киевским властям.

Комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна, премьер-министр Соединенного Королевства указал, что британские военные не будут единолично разминировать подходы к портам на Украине, но готовы сотрудничать с международными партнерами по этому вопросу.

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