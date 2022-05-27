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Военные базы Украины в Запорожье будут переданы российской армии — ГУ МВД области

15:12 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные базы и другие военные объекты в Запорожской области должны быть переданы ВС РФ. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Военные базы Украины, любые военные объекты Украины, расположенные на территории Запорожской области, безусловно, следуют и будут отданы российской армии и Росгвардии, потому что Украине они больше не нужны — здесь будет Россия. Естественно, большое внимание российских войск будет направлено на то, чтобы украинский режим не смог нанести вред жителям освобожденных территорий. И для этого, конечно же, понадобятся базы и военные объекты», — сказал он.

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