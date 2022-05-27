Заявления о дефолте России не имеют никакого отношения к действительности — Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления Запада о дефолте России не имеют никакого отношения к действительности, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», — сказал Силуанов.