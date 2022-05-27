Боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики «Правого сектора» (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации „Правый сектор“ открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.



