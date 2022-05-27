Боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
22:10 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации „Правый сектор“ открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
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