Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
10:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения при обстреле поселка Чернобаевка, расположенного близ Херсона, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил ТАСС в субботу представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник.
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