Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения при обстреле поселка Чернобаевка, расположенного близ Херсона, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил ТАСС в субботу представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник.