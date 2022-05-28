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Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины

10:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения при обстреле поселка Чернобаевка, расположенного близ Херсона, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил ТАСС в субботу представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник.

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