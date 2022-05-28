Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали» — АФП

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь». Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», — отметило агентство, уточнив, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля.