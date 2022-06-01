Андрей Воробьев и Дмитрий Патрушев дали старт строительству селекционного центра в Сергиевом Посаде
19:48 01.06.2022
|Фото Антона Чернова
«Птицеводство – критическое направление для нас в плане импортозамещения. Мы в Подмосковье производим много мяса птицы, но племенной материал, из которого вырастают бройлеры, пока на 90% – импортный. Проект, которому мы сегодня дали старт вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, призван это исправить. База – селекционный центр «Смена», уже 50 лет успешно занимающийся выведением кур. Будущее – за генетикой. Мы получим 200 новых рабочих мест, а наши ученые – возможность реализовать себя, работать в современных лабораториях и улучшать качество пород цыплят и кур», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор поблагодарил федеральное правительство за помощь и инвестиции в проект. Благодаря строительству в Сергиевом Посаде создадут еще три новые площадки центра «Смена», где будут проводить научную работу по созданию и улучшению кур и гибридного потомства – бройлеров. Это позволит уже к 2025 году заменить импортные поставки племенной продукции до 50%.
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