В Кремле не следят за судьбой Чубайса — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не следит за событиями вокруг покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, в отношении которого сейчас проводятся проверки на коррупцию. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться», — сказал он в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за судьбой Чубайса.