Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты
12:30 06.06.2022
Клиенты, оформившие кредитную СберКарту, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.
Сбер сохраняет по кредитной СберКарте длинный беспроцентный период – 120 дней, бесплатное обслуживание и одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории Здоровье и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, 27,8% на все остальные операции, включая снятие наличных.
Теперь обладателям кредитной СберКарты доступна еще одна опция – снятие наличных без комиссии. При этом на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.
Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные, а также тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить дорогую кредитку.
Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Ее можно заказать с доставкой в 18 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск.
«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально интересные условия по нашим продуктам, – отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – Кредитная СберКарта имеет беспрецедентно длинный беспроцентный период, и ее можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита, а новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты».
Новости
- 13:00 06.06.2022
- В России выявили 3 349 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:48 06.06.2022
- Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Подмосковье
- 12:32 06.06.2022
- Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ
- 12:20 06.06.2022
- Авиация РФ уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США — МО РФ
- 12:05 06.06.2022
- Попытки Тайваня создать помехи для РФ запретом экспорта чипов обречены на провал — МИД КНР
- 12:00 06.06.2022
- ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска — МО РФ
- 11:32 06.06.2022
- Большинство россиян откажутся от смены работы, если им поднимут зарплату — опрос
- 11:25 06.06.2022
- СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию «На дачу с бонусами»
- 11:20 06.06.2022
- ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР
- 11:05 06.06.2022
- Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Донецке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать