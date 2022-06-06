Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты

12:30

Клиенты, оформившие кредитную СберКарту, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.

Сбер сохраняет по кредитной СберКарте длинный беспроцентный период – 120 дней, бесплатное обслуживание и одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории Здоровье и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, 27,8% на все остальные операции, включая снятие наличных.

Теперь обладателям кредитной СберКарты доступна еще одна опция – снятие наличных без комиссии. При этом на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.

Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные, а также тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить дорогую кредитку.

Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Ее можно заказать с доставкой в 18 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск.

«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально интересные условия по нашим продуктам, – отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – Кредитная СберКарта имеет беспрецедентно длинный беспроцентный период, и ее можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита, а новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты».