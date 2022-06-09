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НОВОСТИ

В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки

11:20 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 774, до 18 365 879. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 297, до 17 781 922.

Днем ранее там сообщали о 4 737 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 77, до 379 813.

Днем ранее было зарегистрировано 79 смертей.

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