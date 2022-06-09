В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 774, до 18 365 879. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 297, до 17 781 922.



Днем ранее там сообщали о 4 737 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 77, до 379 813.



Днем ранее было зарегистрировано 79 смертей.