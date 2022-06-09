Андрей Воробьев и Игорь Щеголев открыли в Волоколамске музей семьи великого князя Константина Романова
17:30 09.06.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Каждый город, каждая территория Подмосковья имеет свои особенности, историю, традиции. Сегодня мы открываем музей легендарной семьи, которая сделала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие страны, культуры. Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей и прекрасно понимаем, что необходимо чтить, помнить историю – это наш приоритет», – сказал Андрей Воробьёв на открытии музея.
Музей находится в здании бывшего двухклассного училища. Оно было построено Великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, геройски погибшем в Первую мировую войну. Экспозиция состоит из 500 уникальных предметов: исторических фотографий, документов и артефактов из государственных музеев и архивов, связанных с жизнью и деятельностью членов династии Романовых.
«Еще 2 года назад сложно было себе представить, что это здание так преобразится. Я хотел бы поблагодарить Анну Витальевну Громову, Андрея Юрьевича Воробьева и власти города за то, что они смогли за столь короткое время открыть на карте нашей страны и Московской области такую замечательную точку притяжения туристов и паломников», – сказал полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.
Вокруг музея будет сформирован кластер «Великокняжеская усадьба «Осташёво», который войдет в федеральный турпроект «Императорский маршрут». Сейчас в нем 22 региона, в том числе и Московскую область. Аналогичный исторический кластер создается и в историческом имении «Ильинское-Усово».
«Мы сердечно благодарим все архивы, участвовавшие в подборе уникальных документов. Я хочу сказать, что эти письма, эти рисунки, эти записки друг другу, афиши благотворительных концертов говорят о том, что милосердие, любовь к ближнему для Романовых было смыслом всей жизни», – рассказала глава фонда Анна Громова.
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