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НОВОСТИ

Андрей Воробьев и Игорь Щеголев открыли в Волоколамске музей семьи великого князя Константина Романова

17:30 09.06.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев открыли музей семьи великого князя Константина Константиновича Романова. Это новое место на карте «Императорского маршрута» в Подмосковье, в селе Осташево Волоколамского городского округа. Открытие музея – инициатива фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», которая была поддержана регионом.

«Каждый город, каждая территория Подмосковья имеет свои особенности, историю, традиции. Сегодня мы открываем музей легендарной семьи, которая сделала очень много добрых дел, внесла огромный вклад в развитие страны, культуры. Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей и прекрасно понимаем, что необходимо чтить, помнить историю – это наш приоритет», – сказал Андрей Воробьёв на открытии музея.

Музей находится в здании бывшего двухклассного училища. Оно было построено Великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, геройски погибшем в Первую мировую войну. Экспозиция состоит из 500 уникальных предметов: исторических фотографий, документов и артефактов из государственных музеев и архивов, связанных с жизнью и деятельностью членов династии Романовых.

«Еще 2 года назад сложно было себе представить, что это здание так преобразится. Я хотел бы поблагодарить Анну Витальевну Громову, Андрея Юрьевича Воробьева и власти города за то, что они смогли за столь короткое время открыть на карте нашей страны и Московской области такую замечательную точку притяжения туристов и паломников», – сказал полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Вокруг музея будет сформирован кластер «Великокняжеская усадьба «Осташёво», который войдет в федеральный турпроект «Императорский маршрут». Сейчас в нем 22 региона, в том числе и Московскую область. Аналогичный исторический кластер создается и в историческом имении «Ильинское-Усово».

«Мы сердечно благодарим все архивы, участвовавшие в подборе уникальных документов. Я хочу сказать, что эти письма, эти рисунки, эти записки друг другу, афиши благотворительных концертов говорят о том, что милосердие, любовь к ближнему для Романовых было смыслом всей жизни», – рассказала глава фонда Анна Громова.

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