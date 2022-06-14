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Папа Римский заявил, что надеется встретиться с главой РПЦ в сентябре в Казахстане

09:05 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре. Об этом он сообщил в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, фрагменты которой во вторник опубликовала газета «Стампа». Встреча была организована журналом «Католическая цивилизация» (La Civilta Cattolica).

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах», — напомнил понтифик. Он указал, что из-за конфликта на Украине «по взаимному согласию» было решено перенести встречу на более поздний срок, «чтобы диалог не был неправильно понят». «Я надеюсь встретиться с ним <…> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — сказал Франциск.

В апреле глава Римско-католической церкви подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре нынешнего года в Казахстане.

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