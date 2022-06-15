Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах подмосковной делегации на ПМЭФ-2022
18:10 15.06.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Для нас форум в Петербурге – это, прежде всего, возможность рассказать бизнесу о переменах в Подмосковье и пригласить инвесторов реализовать новые проекты. Большинство подписанных нами на ПМЭФ соглашений дали жизнь предприятиям и объектам, которые обеспечивают рабочие места людям и налоги бюджету. Например, Гринфилдс-Агро в Наро-Фоминске в этом году уже планирует собрать более 400 тонн малины, клубники, ежевики и голубики, а Луховицкие овощи построили за это время 100 га теплиц. Много других знаковых проектов, среди них и крупные предприятия по производству фармацевтической продукции, такие как «ПСК Фарма» в Дубне и «Петровакс Фарм» в Подольске, распределительные центры «Озон» и «Вайлдбериз». Перечислять можно долго», – сказал губернатор.
Форум начал работу сегодня. Московская область представлена на нем стендом, на котором можно инвестировать в импортозамещающее производство. На полках импровизированного магазина разместились башенные краны, лифты бизнес-класса, бытовая техника, косметика, лекарственные препараты, корм для животных - и многое другое, что производят в Подмосковье. Собрав инвестиционную корзину, можно прийти на «кассу», произвести виртуальную оплату и получить чек.
Тут же есть возможность добавить в корзину «меру поддержки» – например, участок за 1 рубль, который предоставляют в регионе для ведения собственного бизнеса. На стенде демонстрируются ролики и о том, как можно стать участником программы «Подмосковные 10 га», получить различные льготы, субсидии и гранты.
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