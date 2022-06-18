США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине - WP

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как вашингтонская администрация за счет наращивания военной помощи Киеву пытается не допустить победы России и одновременно стремится смягчить последствия нынешней ситуации для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники газета The Washington Post.

"Решение поставлять Украине все более передовые вооружения <...>, способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц [стран] Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с РФ. Эта поддержка, судя по всему, приободрила правительство президента [Украины] Владимира Зеленского", - пишет издание. Однако, как полагают эксперты, Киев и его сторонники "могут надеяться на нечто большее, чем тупиковая ситуация [в боевых действиях] с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной российской армией". Как заявил газете бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер (занимал пост с 2009 по 2013 год), тупиковая ситуация на поле боя ставит США перед жестким выбором: либо продолжать помогать Украине сохранять потенциально кровопролитный статус-кво, чреватый разрушительными глобальными последствиями, либо прекратить поддержку и дать Москве одержать верх. "[Второе] означало бы скормить Украину волкам. Никто к этому не готов", - считает Даалдер.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил The Washington Post, что власти США еще до начала российской специальной военной операции обсуждали возможность затяжного конфликта, чреватого глобальными последствиями. По словам чиновника, в администрации рассчитывают, что поставки Украине новых вооружений, антироссийские санкции и "дипломатическая изоляция России" поспособствуют завершению конфликта посредством переговоров. И, по мнению Вашингтона, ставки в вопросе обеспечения того, чтобы РФ не смогла "поглотить Украину", столь высоки, что ради достижения этой цели администрация США готова смириться даже с глобальной рецессией и проблемами с продовольствием. "Мы ориентируемся на то, чтобы исход, при котором РФ способна добиться выполнения своих максимальных требований, - это действительно плохой расклад для США, действительно плохой для наших партнеров и союзников и действительно плохой для мирового сообщества", - утверждают в Госдепартаменте.