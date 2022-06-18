Хиллари Клинтон считает, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон считает, что Соединенные Штаты вышли бы из НАТО, если бы Дональда Трампа переизбрали президентом в 2020 году. Об этом она заявила в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу вечером на сайте издания.

"Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход [США] из НАТО. У меня нет в этом сомнений", - сообщила она, назвав последовательное расширение НАТО на восток после распада СССР верной политикой. "Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает почему это было необходимо", - сказала Клинтон.

Как указывает издание, по мнению Клинтон, возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году - якобы единственное, что дало бы России реальный шанс одержать победу на Украине. Экс-глава американской дипломатии считает, что Трамп обязательно выставит свою кандидатуру на следующих выборах, если у него будет такая возможность.

"Я не знаю, кто мог бы бросить ему вызов на праймериз республиканцев", - призналась она, добавив, что сама не намерена участвовать в праймериз Демократической партии, так как не хочет ослаблять позиции Джо Байдена, который собирается участвовать в выборах 2024 года.

"Мы стоим в шаге от того, чтобы потерять нашу демократию, и если это случится, то и все остальное, что для кого-либо что-либо значит, пойдет прахом, - считает Клинтон. - Самое важное - победа [демократов] на следующих выборах. Альтернатива пугает так сильно, что среди наших приоритетов не должно быть ничего, что не поможет нам победить".