Хиллари Клинтон считает, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом
08:40 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон считает, что Соединенные Штаты вышли бы из НАТО, если бы Дональда Трампа переизбрали президентом в 2020 году. Об этом она заявила в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу вечером на сайте издания.
"Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход [США] из НАТО. У меня нет в этом сомнений", - сообщила она, назвав последовательное расширение НАТО на восток после распада СССР верной политикой. "Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает почему это было необходимо", - сказала Клинтон.
Как указывает издание, по мнению Клинтон, возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году - якобы единственное, что дало бы России реальный шанс одержать победу на Украине. Экс-глава американской дипломатии считает, что Трамп обязательно выставит свою кандидатуру на следующих выборах, если у него будет такая возможность.
"Я не знаю, кто мог бы бросить ему вызов на праймериз республиканцев", - призналась она, добавив, что сама не намерена участвовать в праймериз Демократической партии, так как не хочет ослаблять позиции Джо Байдена, который собирается участвовать в выборах 2024 года.
"Мы стоим в шаге от того, чтобы потерять нашу демократию, и если это случится, то и все остальное, что для кого-либо что-либо значит, пойдет прахом, - считает Клинтон. - Самое важное - победа [демократов] на следующих выборах. Альтернатива пугает так сильно, что среди наших приоритетов не должно быть ничего, что не поможет нам победить".
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