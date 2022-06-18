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Элиты США просчитались в подходах к России — Антонов

10:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский правящий класс просчитался, игнорируя Россию как системообразующий фактор мироустройства. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в статье для журнала «Ньюсуик». Перевод статьи на русский язык приводит в пятницу пресс-служба российского посольства.

«Предтеча кризиса — пренебрежение Соединенными Штатами и их союзниками национальными интересами Российской Федерации. Недальновидность такого подхода была очевидна с самого начала», — отметил он.

Как указал Антонов, американские элиты, «пребывая в эйфории после распада СССР, убедили себя в победе в холодной войне». «Некоторые мыслители даже говорили о „конце истории“, венцом эволюции которой, мол, стала либеральная демократия. За ошибочным восприятием последовал ряд серьезных просчетов со стороны американского правящего класса. Их суть сводится к игнорированию нашей страны как системообразующего фактора мироустройства», — добавил он.

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