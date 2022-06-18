На главу УСИН по Херсонской области совершили покушение

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Автомобиль главы УСИН по Херсонской области был взорван. Евгений Соболев в данный момент находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Автомобиль начальника УСИН был взорван, в данный момент его жизни ничего не угрожает, он в больнице", - сказал собеседник агентства.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск.