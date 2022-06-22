Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо тысяч - Politico
10:05 22.06.2022 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неловкое положение, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет обозреватель Мэтью Карничниг в статье для журнала Politico.
По словам автора материала, поступок главы правительства ФРГ вызвало недоумение в Вильнюсе.
«Во время визита в Вильнюс <...> Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — подчеркнул обозреватель.
В статье отмечается, что помощники Шольца вскоре опровергли его высказывание, объяснив, что Германия перебросит туда лишь штаб подразделения, в котором насчитывается около 50 человек. При этом большая часть войск останется в Германии. Газета.Ru
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