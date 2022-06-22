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Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо тысяч - Politico

10:05 22.06.2022 Источник: Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неловкое положение, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет обозреватель Мэтью Карничниг в статье для журнала Politico.

По словам автора материала, поступок главы правительства ФРГ вызвало недоумение в Вильнюсе.

«Во время визита в Вильнюс <...> Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих», — подчеркнул обозреватель.

В статье отмечается, что помощники Шольца вскоре опровергли его высказывание, объяснив, что Германия перебросит туда лишь штаб подразделения, в котором насчитывается около 50 человек. При этом большая часть войск останется в Германии.  Газета.Ru

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