Посольство США в России получило новый адрес - Площадь ДНР
09:52 22.06.2022
Американское посольство теперь официально будет располагаться на площади Донецкой Народной Республики. Как сообщают представители городских властей, его адрес был изменен «в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве» и адрес будет таким: Российская Федерация, Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Прежде посольство США официально находилось в Большом Девятинском переулке, однако депутаты Московской городской думы выступили с инициативой увековечить на карте мегаполиса память защитников Донбасса. Инициатива была поддержана участниками проекта онлайн-голосований «Активный гражданин» и в результате старые адреса объектов посольства аннулировали.
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