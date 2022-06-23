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Двенадцать стран ЕС столкнулись с сокращением поставок российского газа — Еврокомиссия

11:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать государств Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом заявил на слушаниях в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе в четверг первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, не уточнив, сколько из этих случаев связано с отказом местных потребителей оплачивать газ в рублях по действующим с 1 апреля правилам, введенным в ответ на антироссийские санкции ЕС.

«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», — сказал Тиммерманс. При этом он подчеркнул, что «газохранилища в ЕС на данный момент заполнены более чем на 50%, что значительно выше показателя прошлого года на эту дату».

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