0
0
1214
НОВОСТИ

Три сотрудника больницы в Северодонецке погибли при обстреле со стороны ВСУ

12:20 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) больницы в городе Северодонецке, жилые кварталы которого недавно освободили силы Луганской Народной Республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецка. В результате обстрела поврежден фасад здания, разрушены кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения», — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Было три „прихода“ (попадания боеприпасов — прим. ТАСС) сюда, на территорию больницы. В результате погибли три человека из персонала больницы, которые занимались обслуживанием оборудования, которые помогали организовать и обеспечить работу врачей», — сообщил пресс-службе сотрудник больницы Александр Дехтярев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости

13:32 28.06.2022
Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций
0
56
13:20 28.06.2022
СВО идет по плану и достигает своих целей, сроков ее окончания пока нет — Песков
0
76
13:05 28.06.2022
Глава МИД Литвы заявил, что не должно быть уступок России по транзиту в Калининград
0
112
13:00 28.06.2022
Прокуратура Рима отправила иск РФ по публикации в «Стампе» в архив без объяснения — посол
0
115
12:32 28.06.2022
G7 изучает возможности установления предельных цен на российский газ — СМИ
0
147
12:20 28.06.2022
В Москве выявили 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
132
12:05 28.06.2022
МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге
0
189
12:00 28.06.2022
В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
0
152
11:45 28.06.2022
Андрей Воробьев: В Богородском округе Подмосковья появится поселок для медиков
0
215
11:32 28.06.2022
Прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% — Bild
0
228

Возврат к списку