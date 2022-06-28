Три сотрудника больницы в Северодонецке погибли при обстреле со стороны ВСУ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) больницы в городе Северодонецке, жилые кварталы которого недавно освободили силы Луганской Народной Республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецка. В результате обстрела поврежден фасад здания, разрушены кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения», — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Было три „прихода“ (попадания боеприпасов — прим. ТАСС) сюда, на территорию больницы. В результате погибли три человека из персонала больницы, которые занимались обслуживанием оборудования, которые помогали организовать и обеспечить работу врачей», — сообщил пресс-службе сотрудник больницы Александр Дехтярев.