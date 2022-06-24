По поводу возможной встречи с Лавровым, Блинкен предложил "следить за развитием событий"
19:25 24.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий», — заявил Блинкен, когда его попросили в пятницу на пресс-конференции в Берлине уточнить, возможна ли его встреча с Лавровым в ходе упомянутого заседания. Это совещание состоится 7–8 июля на острове Бали.
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