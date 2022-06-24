По поводу возможной встречи с Лавровым, Блинкен предложил "следить за развитием событий"

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках предстоящего в следующем месяце совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Группы двадцати (G20) в Индонезии.

«Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий», — заявил Блинкен, когда его попросили в пятницу на пресс-конференции в Берлине уточнить, возможна ли его встреча с Лавровым в ходе упомянутого заседания. Это совещание состоится 7–8 июля на острове Бали.