Президент Аргентины: Хотя война идет в Европе, ее трагические последствия чувствуются во всем Южном полушарии

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латинская Америка и страны из других регионов Южного полушария оказались под ударом из-за последствий конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате «БРИКС плюс», в котором он принимал участие по видеосвязи.

«Я хочу, чтобы весь мир услышал, что хотя война идет в Европе, ее трагические последствия чувствуются в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, в Африке и во всем Южном полушарии. Мы — периферия, которая страдает», — приводит его слова пресс-служба правительства.

В связи с этим президент Аргентины призвал как можно быстрее найти решение конфликту. «Мира нужно достичь срочно, потому что необходимо срочно сделать мир более равноправным», — считает глава государства. Он также добавил, что Аргентина «хочет участвовать в поиске решения, которое сблизит все вовлеченные» стороны.