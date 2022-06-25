За сутки более 21 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 21 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.



«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 21 тыс. граждан», — говорится в сообщении.



