0
0
11
НОВОСТИ

За сутки более 21 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области

10:50 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 21 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 21 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 25.06.2022
Полный пакет помощи Украине согласуют на саммите НАТО - Столтенберг
0
22
09:35 25.06.2022
Преступления украинских националистов замалчиваются западными СМИ - австралийский эксперт
0
197
09:30 25.06.2022
Конфликт вокруг Украины будет разрешен за столом переговоров - генсек НАТО
0
206
09:25 25.06.2022
Пакистан получил от Китая поддержку в размере 15 млрд юаней
0
175
21:18 24.06.2022
Окруженная в Горском котле групировка ВСУ разгромлена - Конашенков
0
1038
20:45 24.06.2022
В ООН отреагировали на решение Федерального суда США по поводу абортов
0
845
20:30 24.06.2022
Цены на газ "Газпрома" в России для населения вырастут на 3%
0
802
20:15 24.06.2022
Президент Аргентины: Хотя война идет в Европе, ее трагические последствия чувствуются во всем Южном полушарии
0
766
20:00 24.06.2022
Аборты в штате Техас незаконны - Генпрокурор Пакстон
0
688
19:32 24.06.2022
Эксперты рассказали, почему банки вводят комиссии за вывод денег через чужие приложения
0
737

Возврат к списку