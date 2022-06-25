За сутки более 21 тыс. жителей Донбасса пересекли границу РФ в Ростовской области
10:50 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 21 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
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