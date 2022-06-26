В Москве в воскресенье воздух может прогреться до +32С

09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность и до плюс 32 градусов ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 30 до 32 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до 17 градусов.Скорость северного ветра не превысит в воскресенье 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.