Лукашенко заявил, что договорился с Путиным жестко контролировать процесс импортозамещения
12:05 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.
«Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения», — заявил глава государства на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в понедельник.
По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России, огромной страны, по тем товарам, которые производят белорусы. «Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше, — сказал Лукашенко. — Задача нашего правительства — ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными». По его словам, в последние дни речь об импортозамещении шла с президентом России.
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