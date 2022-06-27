Лукашенко заявил, что договорился с Путиным жестко контролировать процесс импортозамещения

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным очень жестко контролировать процесс импортозамещения.

«Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения», — заявил глава государства на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в понедельник.

По его словам, сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России, огромной страны, по тем товарам, которые производят белорусы. «Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше, — сказал Лукашенко. — Задача нашего правительства — ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными». По его словам, в последние дни речь об импортозамещении шла с президентом России.