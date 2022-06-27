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Путин подтвердил, что РФ выполнит обязательства по поставкам удобрений в Бразилию

19:20 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару подчеркнул приверженность РФ выполнению своих обязательств по обеспечению поставок удобрений бразильским аграриям, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям», — говорится в сообщении.

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