Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
22:40 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она.
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