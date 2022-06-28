22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она.