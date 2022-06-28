Необлагаемую налогом сумму при продаже квартир предлагают увеличить до 3 млн рублей

10:32 Источник: Известия

Гражданам хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен приобретается новое жилье. Такое обращение в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина направили крупные риелторские компании. Инициативу поддерживают в Госдуме и девелоперы. Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения.







Однако только за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, что еще больше затруднило решение квартирного вопроса для многих семей, говорят эксперты. Известия